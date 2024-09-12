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ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

Уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании "ТК-Прогресс" Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны.

В деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Предполагается, что Григорян мог передать взятку генералу для получения контракта на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Григорян подозревается в хищении 7,2 млн рублей у Минобороны.

9 сентября Московский городской суд продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, который также является фигурантом дела о взятке Кузнецову. В мае следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова.

По данным ведомства, в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от коммерческих структур. В качестве взятки генерал-лейтенанту передали дом и участок, который предоставил предприниматель Лев Мартиросян.

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