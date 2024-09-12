В деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

Уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании "ТК-Прогресс" Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Предполагается, что Григорян мог передать взятку генералу для получения контракта на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Григорян подозревается в хищении 7,2 млн рублей у Минобороны.

9 сентября Московский городской суд продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, который также является фигурантом дела о взятке Кузнецову. В мае следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова.

По данным ведомства, в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от коммерческих структур. В качестве взятки генерал-лейтенанту передали дом и участок, который предоставил предприниматель Лев Мартиросян.