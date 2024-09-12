Лидера РДК* лишили прав на московскую квартиру

Московский суд лишил Дениса Капустина**, главу «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) прав на квартиру в столице после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Согласно материалам дела, квартира была зарегистрирована на имя его отца.

В материалах суда указывается, что мужчина не подавал заявления о принятии наследства и не проявлял желания вступить в законные права.

— Сын, Капустин Денис Евгеньевич**, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес, — приводит слова из документа РИА Новости.

Известно, что отец террориста жил в этой квартире на востоке столицы с новой женой, которая после его кончины выступила истцом. Суд, рассматривая обстоятельства дела, принял решение о прекращении прав Капустина** на пользование недвижимостью.

Утром 2 марта 2023 года украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Сотрудники правопорядка объявили 8 сентября в международный розыск начальника штаба организации РДК* Александра Галанова** и участника РДК* Алексея Огурцова**, которые вместе с актером Кириллом Канахиным** совершили теракт против мирного населения в Брянской области в 2023 году.

В феврале суд заочно приговорил Канахина**, обвиняемого в нападении на село, расположенное в Брянской области, к пожизненному заключению за государственную измену.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Внесен в список террористов и экстремистов