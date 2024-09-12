Стала известна шокирующая предыстория избиения девушки до полусмерти в Приморье

Жизнь 21-летней девушки из Большого Камня разделилась на до и после в последний день лета 2024 года. В тот злополучный вечер она возвращалась домой из торгового центра «Центральный», не подозревая, что станет жертвой жестокого нападения, которое потрясет весь регион.

«В дежурную часть МО МВД России «Большекаменский» поступило сообщение очевидца о совершении в отношении местной жительницы тяжкого преступления. Установлено, что на улице Адмирала Макарова (по информации СК – на улице Блюхера) в городе Большой Камень гражданин причинил 21-летней девушке телесные повреждения и пытался совершить противоправные действия сексуального характера, но не смог окончить свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, так как его действия пресекли очевидцы происшествия», – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 31 августа, но приморской общественности о нем стало известно только в среду, 11 сентября. Согласно информации правоохранительных органов, молодой иностранец жестоко избил 21-летнюю Веронику (имя изменено) до полусмерти. Причиной нападения стал отказ девушки от продолжения мигранта начать отношения, что вызвало у ее преследователя приступ ярости.

В ходе разбирательств было выяснено, что Вероника долгое время подвергалась домогательствам со стороны иностранца, который настойчиво требовал от последней образовать с ним пару. Девушка раз за разом отвергала его ухаживания, но тот не унимался. По словам близких семьи пострадавшей, мигрант следил за ней, пытался «случайно» встретить ее на улице или откровенно подкарауливал в уединенных местах и всячески показывал свое недовольство ее очередным отказом. В день нападения Вероника возвращалась домой из торгового центра «Центральный», когда на улице Блюхера ее настиг навязчивый поклонник. Едва успев сказать очередное «нет», девушка стала жертвой неадекватной реакции мужчины. Мигрант сначала пустил в ход кулаки, а затем схватил камень и нанес несколько сокрушительных ударов по голове и телу девушки. Одновременно с этим изверг разодрал одежду дальневосточницы, планируя ее изнасиловать.

Жизнь и половую неприкосновенность жительницы Приморья спасли случайные прохожие, которые буквально оттащили разъяренного поклонника от бездыханного тела его возлюбленной. Родственники считают, что без вмешательства третьей стороны они бы вряд ли когда-нибудь увидели девушку живой. Результаты нападения шокируют: у Вероники сломаны основание черепа, верхняя челюсть, нос, выбиты зубы, поврежден позвоночник, диагностирован ушиб головного мозга. Врачи сообщили, что на лице пострадавшей нет живого места и что ее восстановление займет долгие годы.

По сообщению пресс-службы краевой полиции, мигрант, 22-летний гражданин Узбекистана, задержан и уже дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью. В настоящее время неравнодушные люди организовали сбор средств на лечение Вероники, зная, что ей предстоит долгий и трудный путь к восстановлению.

Известно, что отец девушки сейчас находится на СВО, у постели пострадавшей дежурит ее мама. Кроме того, через некоторое время после того, как новость об избиении жительницы Большого Камня мигрантом облетела все местные СМИ, в соцсетях появилась информация, что неизвестные лица пытались оказать влияние на расследование этого дела и «пытались выйти на контакт с родственниками, чтобы замять ситуацию».

Сообщалось, что некая диаспора уже наняла «хорошего адвоката» иностранцу, который по неустановленным причинам попал в руки правоохранительных органов с травмами руки и лица.

«Анекдот дня: диаспора, которая именует себя ответственной за это животное, пытается сделать накат на сотрудников МВД <...> По мнению жителей Большого Камня, Арканзаса сломала обычная гравитация», – говорится в видеообращении телеграм-канала FatalityVdk.

В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю заявили, что по этому вопросу также идет разбирательсво.

«В ходе расследования следователем СК Приморья будет дана правовая оценка действиям граждан, в каком бы статусе они не находились, по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний)», – рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Редакция «ФедералПресс» продолжает следить за расследованием этого дела.

Ранее «ФедералПресс» собрал лучшие рекомендации и советы депутатов разных уровней, касающиеся необходимых изменений в миграционном законодательстве России.