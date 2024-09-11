В Донецке при нападении мужчины с ножом погиб человек

Полицейские задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на несколько человек в Донецке, при задержании они были вынуждены открыть по злоумышленнику огонь из табельного оружия. Предварительно, от действий подозреваемого один человек погиб и трое пострадали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Несколько часов назад в отдел полиции по обслуживанию Киевского района столицы ДНР поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих. По предварительным данным, в результате его нападения один человек скончался от ножевых ранений, трое пострадали", - написала Волк в своем Telegram-канале.

При задержании, добавила она, мужчина оказал сопротивление, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов: предупредительный и в направлении правонарушителя. Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления.