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Названо число погибших во Вьетнаме в результате тайфуна «Яги»

В результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна «Яги», в северном Вьетнаме погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщает VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.

Названо число погибших во Вьетнаме в результате тайфуна «Яги»
© globallookpress.com
«По состоянию на 17.30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном "Яги" в прошлые выходные», — говорится в тексте.

Уточняется, что в результате бедствия погибли 179 человек, без вести пропали 145.

Также указывается, что больше всего пострадала провинция Лаокай, там погибли 72 человека и 111 пропали без вести. Кроме того из-за сильного оползня была уничтожена деревня Лангну в районе Баойен.

Напомним, что тайфун «Яги» стал самым сильным за последние 30 лет штормом, который обрушился на Вьетнам.

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