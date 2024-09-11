Названо число погибших во Вьетнаме в результате тайфуна «Яги»

В результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна «Яги», в северном Вьетнаме погибли и пропали без вести 324 человека. Об этом сообщает VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.

«По состоянию на 17.30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном "Яги" в прошлые выходные», — говорится в тексте.

Уточняется, что в результате бедствия погибли 179 человек, без вести пропали 145.

Также указывается, что больше всего пострадала провинция Лаокай, там погибли 72 человека и 111 пропали без вести. Кроме того из-за сильного оползня была уничтожена деревня Лангну в районе Баойен.

Напомним, что тайфун «Яги» стал самым сильным за последние 30 лет штормом, который обрушился на Вьетнам.