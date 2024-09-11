Стали известны подробности загадочного исчезновения москвички на Бали

Спасатели все еще не смогли найти пропавшую в Индонезии москвичку Александру М. Местные власти признали, что обследование вулкана Риджани не дало результатов, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

В российской дипмиссии пояснили, что нет уверенности в том, что молодая женщина действительно вошла на территорию заповедника, в котором находится вулкан.

Дипломаты отметили, что в электронной базе парка отсутствуют данные о покупке ею входного билета.

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Вместе с тем, уточнили журналисты, в заповедник несложно попасть без билета. Кроме того, на территории парка был обнаружен мотоцикл Александры.

Ранее сообщалось, что власти Бали отказались отправить специалистов экстренных служб на поиски пропавшей туристки в связи с тем, что она поехала на вулкан без официального разрешения.