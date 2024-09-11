ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области, в селе Тишанка Волоконовского района при обстреле ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Еще два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал он.

По словам губернатора, после оказания медицинской помощи пострадавшая будет переведена в Валуйскую ЦРБ.

Также в одном частном доме в селе Тишанка выбиты окна, осколками посечена хозпостройка. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате детонации дрона повреждено остекление объекта торговли.