В Екатеринбурге мигрантов с рынков увезли в военкоматы

В Екатеринбурге военные следователи провели рейд в поисках мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации (РФ), но не вставших на воинский учет. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Военно-следственное управление Следственного комитета по Центральному военному округу.

Как рассказали в ведомстве, военные следователи проверили рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе города. В результате были выявлены десять мужчин, которых увезли в военкоматы, где им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны России.

Ранее в Новосибирске мигранты, не вставшие после получения гражданства на воинский учет, прибыв военкомат, моментально забыли русский язык. Всего в комиссариат для постановки на учет доставили 22 человека.

В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что на специальную военную операцию отправили 10 тысяч мигрантов, получивших паспорта России. По его словам, это сделано благодаря спецгруппе, созданной в ведомстве в октябре 2023 года.