Бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны

Правоохранительные органы рассказали о том, что в Краснодаре сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России был задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян. Его подозревают в хищении у Министерства обороны более 7,2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно версии следствия, Григорян похитил эти средства во время реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища. В данный момент по месту его проживания и работы проходят обыски, обсуждается вопрос ареста его имущества.

«Предприниматель Сурен Григорян задержан в Краснодаре в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Он подозревается в хищении более 7,2 миллионов рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что 25 августа 2020 года Министерство обороны заключило госконтракт на реконструкцию общежития, а в 2023 году подозреваемый, согласно версии обвинения, находясь в составе преступной группы внес в акты о выполненных работах заведомо ложные сведения. В результате, преступная группа обманным путем получила доступ к сумме в 7 209 386 рублей.

Ранее по делу о взятке в особо крупном размере арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова.