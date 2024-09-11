Отдых россиянина в Абхазии закончился трагедией

Житель Санкт-Петербурга погиб во время отдыха в Абхазии, сообщили в пресс-службе местного МЧС. Спасатели занимались поиском тела в течение трех дней. Сейчас труп направлен в морг, мужчина утонул.

После трех дней поиска спасатели обнаружили тело гражданина России, утонувшего в акватории Гагры 8 сентября. Мужчина 1968 года рождения прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы, — говорится в сообщении ведомства.

Также на территории республики в окрестностях села Ажара продолжаются поиски еще одного гражданина России. Мужчина работал в местном лесном хозяйстве. Спасатели исследовали горный массив и русло реки Мрамба, но поиски не принесли результатов.

Ранее трагедия произошла в одном из курортных поселков Калининградской области. Житель Карелии спас гражданина Германии и его сына, но погиб сам. Несмотря на штормовое предупреждение, немец решил зайти в море вместе с ребенком, но спустя время они начали тонуть. Россиянин услышал крик несовершеннолетнего и бросился в воду на помощь.

Еще одна трагедия произошла в Башкирии, когда автомобиль с двумя взрослыми и тремя детьми затонул в реке Белой. Семилетний ребенок не смог выбраться из транспорта. Спасатели продолжают искать его.