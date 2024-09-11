Медсестра спасла жизнь пассажиру электрички в Москве

Медсестра столичной ГКБ № 15 Дарья Луканина, возвращаясь на электричке домой после работы, увидела, что мужчине нужна срочная помощь. Своими действиями она спасла жизнь пострадавшему. Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы.

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— На полу вагона полулежал мужчина 60 лет. Дарья начала оказывать ему помощь и давать указания окружающим: пострадавшего уложили на сиденье. Мужчина был в сознании, но дезориентирован. Дарья связалась с машинистом и объяснила, что срочно нужна реанимационная бригада скорой на Казанский вокзал. Затем пациента передали бригаде скорой помощи, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

У пострадавшего отказали руки и ноги, а также была невнятная артикуляция. Медсестра осознала, что мужчине срочно необходимо попасть в стационар. Пока не прибыли сотрудники скорой помощи, Луканина контролировала состояние и пульс пострадавшего.

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