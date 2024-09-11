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15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии

В индийском городе Лакхпат на западе Индии умерли 15 человек. Причиной их смерти стала неизвестная болезнь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Hindustan Times.

15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии
© CC BY 2.0 / meg and rahul /

Отмечается, что смерти начали происходить с 3 сентября, при этом среди погибших есть дети. Как заявил представитель властей округа Кач Амит Арора, врачебное расследование исключило возможность смерти от вируса свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Кроме того, врачи полагают, что неизвестная болезнь не относится к инфекционным заболеваниям.

«Число погибших от загадочной лихорадки в Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину», — сообщает источник.

В данный момент врачи исследуют образцы, взятые у погибших. Результаты станут известны через несколько дней. При этом Арора добавил, что смерти совпали с сильными ливнями, которые стали причиной наводнений в том регионе, где жили погибшие.

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