15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии

В индийском городе Лакхпат на западе Индии умерли 15 человек. Причиной их смерти стала неизвестная болезнь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Hindustan Times.

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Отмечается, что смерти начали происходить с 3 сентября, при этом среди погибших есть дети. Как заявил представитель властей округа Кач Амит Арора, врачебное расследование исключило возможность смерти от вируса свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Кроме того, врачи полагают, что неизвестная болезнь не относится к инфекционным заболеваниям.

«Число погибших от загадочной лихорадки в Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину», — сообщает источник.

В данный момент врачи исследуют образцы, взятые у погибших. Результаты станут известны через несколько дней. При этом Арора добавил, что смерти совпали с сильными ливнями, которые стали причиной наводнений в том регионе, где жили погибшие.

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