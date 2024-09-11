Стало известно о двух взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе Сумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что взрывы произошли на фоне продолжающейся воздушной тревоги, который заработал в 15:30. Подробностей о причинах взрыва, как и о возможных повреждениях, пока не поступало.

«В Сумах было слышно два взрыва», — сообщили местные СМИ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные атаковали скопления ВСУ в Сумской области. Согласно сообщению, под удар попали районы сосредоточения 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады президента.