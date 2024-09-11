Экс-депутата Госдумы Пономарева* приговорили к 10 годам колонии заочно

2-й Западный окружной военный суд приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) к 10 годам лишения свободы за призывы к сожжению российских военкоматов и заявления о том, что Вооруженные силы РФ умышленно бомбили Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Пономарева виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение по видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии. Назначенное наказание считать заочным", - зачитал текст приговора судья Роман Владимиров.

Также экс-депутату запрещено администритровать интернет-сайты на срок четыре года после отбытия основного наказания.

Прокурор ранее просил приговорить Пономарева к 14 годам колонии. Защита просила его оправдать.

Как сообщили в прокуратуре, установлено, что Пономарев с 5 по 17 марта 2022 года, "находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, доступных для просмотра неограниченного круга лиц, где публично сообщил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а также оправдывал террористическую деятельность".

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. В отношении Пономарева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он внесен в реестр иноагентов, а созданная им организация признана нежелательной на территории РФ.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов