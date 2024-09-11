47-летнюю родственницу Льва Толстого нашли в Москве мертвой

При загадочных обстоятельствах погибла дальняя родственница русского писателя Льва Толстого: тело 47-летней москвички минимум два дня пролежало в луже крови в квартире на северо-западе столицы. Об этом сообщает ИА Регнум.

© Российская Газета

Как уточнено источником портала, дед погибшей в начале прошлого века породнился с семьей писателя, женившись на его племяннице.

8 сентября в полицию поступило сообщение - звонивший рассказал, что обнаружил в квартире на бульваре Яна Райниса тело своей супруги. По словам мужчины, его жена "лежала в луже крови в ванной".

Прибывший на место наряд выяснил, что тело было найдено звонившим днем ранее, но тот "испугался" и не сообщил про инцидент сразу, так как находился в шоке от увиденного.

По данным источника ресурса, 6 сентября заявитель не смог попасть в свою квартиру после работы - "жена не открывала", поэтому пошел ночевать к другу. А когда на следующий день все-таки попал в помещение - обнаружил труп.

Криминалистами установлено: примерная давность смерти женщины - два дня. Это Мария Володичева, правнучка Ивана Володичева, который был женат на племяннице Льва Николаевича Толстого Анне.

В общей сложности у Льва Толстого более 350 только прямых потомков, живущих примерно в 25 странах мира. С 2000 года в Ясной Поляне проходят их регулярные съезды.

Произведения Льва Николаевича экранизируются с начала 1900-х годов. Подсчитать их точное количество - задача сложная: только в период с 1908 по 1927 год было снято не менее пятидесяти картин.