Рабочий заживо сварился в люке с кипятком в Москве

Двое рабочих провалились в люк тепловой камеры на территории детсада в Москве. Как сообщает пресс-служба МЧС России, один из мужчин погиб.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на Марьинском бульваре. Сотрудники приехали на вызов для устранения прорыва горячей воды. По словам источника, один из работников полез в канализацию и пропал. Его коллега стал спускаться ему на помощь, но сам упал в кипяток. Второго мужчину удалось спасти — сейчас пострадавший находится в больнице с ожогами.

В МЧС рассказали, что сейчас спасатели копают котлован, чтобы достать тело погибшего из теплового коллектора. Причина происшествия не уточняется.

В начале сентября в Энгельсе Саратовской области рабочий получил тяжелые травмы, провалившись в технический люк в полу второго этажа производственного предприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).