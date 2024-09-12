Неопознанные беспилотники заметили над Мурманской областью

Два беспилотных летательных аппарата заметили в Мурманской области, где ранее были введены временные ограничения в аэропортах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов начали действовать с 9:35 мск. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что принимаются «все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», назвав это главным приоритетом.

По данным Telegram-канала Mash, два беспилотника были сбиты в 7 километрах от аэродрома «Оленья» в Оленегорске Мурманской области.

Также в регионе наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. В частности, на карте полетов замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и «Гольфстрим» 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293), утверждает канал.

11 сентября работа аэропортов Мурманска и Апатитов также была приостановлена. Ограничения были сняты в 16:00 мск. По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, причиной запрета на прием и вылет самолетов в аэропортах стала атака беспилотников. В результате российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить все три дрона.