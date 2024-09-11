Три беспилотника сбиты в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в регионе удалось сбить три беспилотника, передает РИА Новости.
Сегодня губернатор заявил, что налеты вражеских беспилотников совершаются на Мурманскую область, ПВО работает по их уничтожению. Он отметил, что в настоящее время власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на подлете к Курской области была сбита авиационная бомба.
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Кроме того, в ночь на 10 сентября украинская сторона атаковала Россию беспилотниками. Средствам ПВО удалось перехватить 144 украинских дрона, в том числе 20 над Московской областью. В Раменском в результате атаки получили повреждения два многоэтажных дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о гибели одного человека. Он также сообщил, что в результате атаки три человека пострадали.