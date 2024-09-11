Прокурор просит заочно дать экс-депутату Пономареву* 14 лет колонии

Представитель гособвинения просит суд приговорить заочно бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) к 14 годам лишения свободы за призывы к сожжению российских военкоматов и заявления о том, что Вооруженные силы РФ умышленно бомбили Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривают это дело.

"Прошу признать Пономарева виновным по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти и назначить ему наказания в виде 14 лет колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным", - сказал гособвинитель в ходе прений сторон на процессе.

Он попросил также о запрете для Пономарева в течение пяти лет администрировать сайты.

По его словам, причиной уголовного преследования Пономарева стали его выступления на мероприятии "Форума свободной России" (организация признана нежелательной в РФ) в 2022 году. Обвиняемый участвовал в нем по видеосвязи с территории Украины. Там он заявил о том, что российские военные, в том числе с использованием авиации, умышленно наносили удары по Запорожской АЭС и драмтеатру в Мариуполе. Эта информация была опровергнута Минобороны России. Также Пономарев выступил в поддержку поджогов российских военкоматов и за свержение законной власти в РФ насильственным путем. Видеозапись выступлений экс-депутата была позже выложена на видеохостинге YouTube и попала в широкий доступ.

В свою очередь защита считает, что дело построено на недопустимых доказательствах, она попросила Пономарева оправдать.

Пономарев заочно арестован в РФ, созданная им организация признана нежелательной на территории России.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов