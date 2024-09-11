В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

В Смоленской области следователи возбудили уголовное дело по факту видео в социальной сети, на котором банда подростков избивает молодого человека, ведется поиск новых пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, ЧП произошло в Сафоново 20 августа. Пострадавший — 20-летний Николай Кудачев. По его словам, в тот день он попытался познакомиться на улице с девушкой, но она отказала. Затем, спустя несколько часов, его нашли ее знакомые. Они отвели его к заброшенному зданию и избили. Спустя час хулиганы ушли. Кудачев рассказал, что его обнаружил на улице случайный прохожий, который помог дойти ему до дома. Придя домой, пострадавший вызвал скорую. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы.

По информации агентства, на молодого человека напало около десяти подростков — ученики разных школ в возрасте от 12 до 16 лет. Их идентифицировали другие пользователи социальной сети. На поведение подростков неоднократно жаловались местные жители. Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование дела на личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. В ближайшее время суд определит задержанным меру пресечения. Следователи считают, что подозреваемых необходимо отправить в СИЗО. Если вину подростков докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Силовики отмечают, что и пострадавших от действий банды, и самих хулиганов может быть намного больше.

Депутат местного райкома Владимир Кузьмич рассказал, что некоторые участники подростковой банды из вполне благополучных семей. По его словам, проблема в том, что родителям некогда ими заниматься и поэтому дети предоставлены сами себе. Он отметил, что среди хулиганов также есть дети из проблемных семей, кроме того, двое школьников немного отстают в развитии.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске суд арестовал троих участников банды подростков, которые избивали прохожих на улицах города ради контента.