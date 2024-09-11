В Туве ликвидировали крупные лесные пожары

Крупные лесные пожары в Тандинском и Чеди-Хольском районах Тувы, где лес горел со второй половины августа рядом с населенными пунктами, ликвидированы.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва.

"Крупные лесные пожары в Тандинском и Чеди-Хольском районах Тувы, которые находились в 5-километровой зоне от населенных пунктов, ликвидированы. Наземным группам удалось отстоять от огня село Сосновка в Тандинском районе - верховой природный пожар был остановлен в двух километрах от населенного пункта. Лесной пожар юго-восточнее села Сайлыг Чеди-Хольского района был остановлен в 5-километровой зоне", - сообщили в МЧС.

Площадь возгорания в Тандинском районе составляла около 270 га. Тушение осложняла жара, ветер и горная местность. В этом районе 18 августа из трех детских лагерей были эвакуированы 500 человек.

По данным МЧС, для тушения этих пожаров были привлечены около 300 человек и 40 единиц техники.

"Это сотрудники главного управления МЧС России по Республике Тыва, авиалесоохраны, лесники, наземные группы администрации и добровольцы", - отметили в ведомстве.

Для защиты населенных пунктов привлекалась авиация МЧС России: самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-26.

В Туве с 17 августа из-за ухудшившейся пожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, при котором въезд туда запрещен. Также в регионе продлен особый противопожарный режим по 30 сентября. По данным региональной диспетчерской службы, на утро 11 сентября на землях лесного фонда Тувы действуют 11 лесных пожаров на общей площади 20,7 тыс. га.