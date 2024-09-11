Украинец устроил стрельбу по полицейским в Польше

В варшавском районе Беляны вооруженный украинец забаррикадировался в квартире и стал стрелять с балкона по полицейским. Об этом пишет польский портал DoRzeczy.

Отмечается, что правоохранители прибыли на место после сообщения об агрессивном мужчине с предметом, похожим на оружие. Выяснилось, что это была пневматика, из которой нарушитель целился в прохожих. Кроме того, с собой у него был нож.

Район оцепили, а жителей призвали оставаться в помещениях. Злоумышленник вышел на балкон, начал поджигать одежду и кидать ее на соседние балконы, при этом выкрикивая фразы на иностранном языке. Попытки полицейских установить контакт привели к тому, что мужчина открыл по ним огонь.

В результате правоохранители привлекли контртеррористическую группу. Она проникла в квартиру через балкон и задержала агрессивного нарушителя. Никто не пострадал. Гражданина Украины отправили в больницу, а пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в соседней квартире.