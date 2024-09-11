В Подмосковье пьяный мужчина ворвался в магазин с ножами в руках после неудавшейся кражи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Люберцы. Мужчина попытался совершить кражу в магазине, однако сотрудник торговой точки пресек намерение нарушителя. После этого злоумышленник покинул помещение.

Спустя несколько минут он вернулся в магазин с двумя кухонными ножами в руках. Администратор торговой точки, увидев мужчину с лезвиями, сразу же сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свои действия мужчина с ножами не смог. Его отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.