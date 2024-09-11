Белоруса задержали в Москве при получении посылки из Испании

Гражданина Белоруссии задержали в Москве при получении посылки из Испании. Оказалось, что мужчина заказал психотропные вещества, которые планировал продавать в столице.

Об этом сообщили в среду, 11 сентября, в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

— Сотрудники Центральной почтовой таможни совместно с МВД России и департаментом безопасности УФМС Москвы АО «Почта России» задержали в Москве гражданина Республики Беларусь. Он получал по почте психотропные вещества и раскладывал в столице «клады», — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

При досмотре сотрудники таможни обнаружили банку со 120 таблетками, в которых содержат психотропное вещество «Алпрозолам». Задержанный оказался безработным, он сбывал товар на протяжении года. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что Раменский городской суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который собирался продать 10 килограммов наркотиков в столицы. В отношении его возбуждено дело о попытке сбывать запрещенные вещества в особо крупном размере.