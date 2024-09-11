«Москва — безопасный регион?»: глава Дагестана высказался о терактах

Среди российских регионов в Дагестане самый низкий процент преступлений, которые совершают на улицах, заявил глава республики Сергей Меликов в разговоре с Forbes. Отвечая на вопрос о безопасности, он напомнил, что теракт недавно случился и в Москве, но признал: угроза радикализма в Дагестане есть.

Вот вы можете сказать, что Москва — безопасный регион? А там тоже сравнительно недавно произошел теракт в «Крокусе». В Дагестане на сегодняшний день, по статистике МВД, самый низкий процент преступлений, совершаемых на улицах. Я считаю, что общественный порядок — это очень понятный показатель, — сказал Меликов.

Он процитировал милиционера Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя» и заявил, что безопасность определяется не наличием преступников, а умением бороться с ними. Туристы после терактов в Дагестане ездить туда не перестали, отметил Меликов.

А безопасность... Мы не можем знать, где сегодня безопасно или небезопасно. В таком мире живем, — заключил он.

Сегодня стало известно, что по делу о теракте в «Крокусе» обыскали московский отель на станции метро «Бауманская». Ночь проживания в нем стоит 11 тысяч рублей, до центра столицы — 15 минут на машине. Всего уже через сутки после атаки было проведено не менее 11 обысков в хостелах и квартирах.