Появились подробности взрыва у воинской части в Екатеринбурге

Мощный взрыв прогремел рядом с воинской частью в Екатеринбурге. Что там произошло, много ли жертв, удалось ли поймать исполнителей, было ли это диверсией или терактом со стороны Украины?

Где произошел взрыв в Екатеринбурге

Антитеррористическая комиссия Свердловской области в своем Telegram-канале сообщила о взрыве в жилом районе ВИЗ в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Мощный хлопок слышали ранним утром у гаражного кооператива, который расположен в непосредственной близости к воинской части.

Хлопок произошел в одном из районов Екатеринбурга

Очевидцы сообщили E1.RU точный адрес: ЧП произошло в районе улицы Крауля, 170, рядом с ЖК «Янтарная долина» компании «Стройтек». В компании рассказали, что им неизвестно о ситуации.

«В 06:05 был слышен взрыв, примерно в 06:15 приехали спецслужбы, Росгвардия и пожарные. В 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет. Сначала в машину реанимации загрузили человека, потом опять вытащили. Пострадавшего в 06:55 загрузили обратно в машину реанимации и увезли. Что произошло, не видно из-за стройки, — рассказал очевидец.

Примерно в 09:30 рабочим разрешили вернуться на стройплощадку. Часть силовиков уехала с места ЧП, но оцепление еще сохраняется. Официальные источники не сообщили, что стало причиной взрыва.

Какая войсковая часть находится рядом с местом взрыва

Вплотную к гаражному кооперативу находится часть войск Национальной гвардии РФ.

Росгвардия не комментировала сообщения о взрыве рядом с в/ч № 3728.

Сколько жертв, что известно о пострадавших

Антитеррористическая комиссия по региону сообщила, что пострадал один человек, его госпитализировали. По словам очевидцев, к месту взрыва приехали три машины реанимации. Жертв нет.

Кроме того, в результате взрыва получили повреждения три автомобиля, характер и размер причиненного ущерба оценивают.

Кто устроил взрыв, поймали ли диверсантов

Очевидцы сообщили E1.RU, что бойцы Росгвардии искали кого-то на расположенной поблизости стройке.

«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 (04:30 мск) приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал собеседник портала.

Предполагаемые диверсанты скрылись с места происшествия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Предположительно, это дело рук диверсантов. Они пока не задержаны, с места происшествия скрылись. Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — рассказал источник Ura.ru в силовых структурах.

Информация о возможной диверсии или теракте не подтверждена.