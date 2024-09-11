Губернатор Мурманской области сообщил об атаке БПЛА

На Мурманскую область совершаются налеты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

Сейчас власти принимают меры по повышению безопасности. Глава Мурманской области призвал население с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые приходится вводить.

«ПВО работает над уничтожением вражеских беспилотников. Я прошу доверять официальным источникам информации и, конечно, быть бдительными. В случае наличия подозрительного предмета на земле или в воздухе, сообщать в 112», — добавил Чибис.

Ранее о сбитых в Мурманской области беспилотниках заявлял Telegram-канал Mash. По данным канала, их уничтожили в районе поселка Высокий. Росавиация заявляла, что аэропорты Мурманска, Апатит и Хибин временно не принимает и не отправляет самолеты в целях обеспечения безопасности.