Прокуратура Франции заявила о предотвращении трех терактов

Спецслужбы Франции смогли предотвратить три террористических акта, планировавшихся к осуществлению в период Олимпийских игр, пятерым людям были предъявлены обвинения.

Об этом сообщил в эфире радио Franceinfo глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

"Благодаря предварительно принятым мерам в период Игр не было совершено ни одного теракта. На сегодняшний день мы считаем, что было предотвращено три теракта", - рассказал он.

Прокурор уточнил, что в одном из случаев планировался теракт в увеселительном заведении в районе стадиона "Жоффруа Гишар" в Сен-Этьене. Другая группа террористов планировала нападение на "израильские институты" и на "представителей Израиля" в Париже, хотя, как уточнил Кристен, речь шла не об израильских спортсменах. Еще два человека из департамента Жиронда, по его словам, планировали нападения в период ОИ-2024, однако где и когда именно, он не уточнил. Он также отказался признавать терактом многочисленные нарушения в работе железнодорожных маршрутов по всей стране в день открытия ОИ-2024 из-за актов саботажа.

"Все планировавшие нападения задержаны. В общей сложности пятерым предъявлены обвинения, один из них несовершеннолетний. Все они заключены под стражу", - сказал Кристен.

Комментируя общую ситуацию с террористической угрозой в стране, прокурор отметил, что основная угроза исходит от радикальных исламистов - на них приходится 80% всех расследований PNAT, начатых в первом полугодии 2024 года. При этом количество расследований превышает втрое показатели за аналогичный период 2023 года.

"Причина кроется как в геополитической обстановке, так и в том, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) реорганизуется, особенно в Афганистане", - пояснил он.

По словам Кристена, сейчас у этой организации уже не те возможности, что были в 2015 году, когда она могла отправить подготовленную группу боевиков в страну для осуществления терактов, однако от ее имени распространяется много пропаганды, которая может побудить к действиям представителей определенных диаспор и сторонников радикальных идей, в том числе несовершеннолетних. При этом, когда ведущий радиопередачи упомянул обширное использование радикалами мессенджера Telegram, прокурор подчеркнул, что администрация платформы отвечала на запросы прокуратуры.