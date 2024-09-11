В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Росавиация сообщила, что аэропорт Мурманска временно не принимает и не отправляет авиарейсы, передает РИА Новости.
Как отмечается, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09.31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.