$91.11+0.73100.50+0.59
Почта

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Росавиация сообщила, что аэропорт Мурманска временно не принимает и не отправляет авиарейсы, передает РИА Новости.

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
© РИА Новости

Как отмечается, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09.31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.
Происшествия
Росавиация
Мурмаши
Мурманск
3