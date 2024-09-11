Задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника танкового училища

Сотрудники полиции задержали водителя такси, которого подозревают в причастности к смерти 69-летнего мужчины, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк. В правоохранительных органах сообщили, что речь идет об убийстве бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища. Деловая газета «Взгляд»

«8 сентября в дежурную часть ОП №16 города Казани обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее муж более четырех часов не выходит на связь, а дверь квартиры, в которой он, скорее всего, находится, заблокирована. Сотрудники полиции прибыли на место событий и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении Волк. ТАСС

Ранее несколько СМИ сообщали об обнаружении в Татарстане его тела с ножевыми ранениями. Сообщалось, что в выходные он встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста. Lenta.ru