Энергодар остался без света

Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС, из-за обрыва линии передачи остался без электроэнергии.

«Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие пункты», – сообщает в Telegram-канале администрация города.

Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о покушении, которое совершено в отношении бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика. Сейчас Шевчик работает на Запорожской АЭС, сообщил глава Росатома.