Уволившегося в августе главу МЧС Крыма арестовали

Бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, ушедший с поста в августе, арестован судом на два месяца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, его обвиняют по статье о превышении полномочий.

Решение вынес Киевский районный суд Симферополя. Подробности дела, фигурантом которого стал экс-глава МЧС Крыма, не раскрываются.

Напомним, что Садаклиев возглавлял министерство с 2021 года. 5 августа он написал заявление об увольнении по собственному желанию по итогам разговора с главой региона Сергеем Аксеновым. Причины решения чиновника не раскрывались.

До этого, в июле, своей должности лишился помощник главы МЧС региона Ингмар Левчик — причиной стала «дискредитация звания госслужащего». До этого в СМИ распространилась информация, что мужчину задержали за рулем автомобиля будучи лишенным прав за нетрезвую езду.