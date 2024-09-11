Экс-участница шоу «Пацанки» устроила драку в ресторане

Бывшая участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина, победительница шестого сезона, устроила драку в московском ресторане, в результате которой получила травму головы обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова. У спортсменки сотрясение мозга.

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«Победительница 6 сезона „Пацанок“ Каширина разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу Шумковой в московском ресторане», — пишет telegram-канал Shot.

Спортсменка рассказала, что в воскресенье вечером в ресторане она встретилась с Татьяной Кашириной, которую привела одна из ее подруг.

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В процессе разговора Каширина, будучи выпившей, начала вмешиваться в разговор и угрожать Екатерине. После второго замечания Каширина бросила в нее тяжелый цветочный горшок, в результате чего Екатерина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Спортсменка написала заявление в полицию.