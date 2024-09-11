Обрушение подвала и первого этажа многоквартирного жилого дома произошло в Перми. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Площадь обрушения составила 36 квадратных метров, уточнил он. В связи с этим были эвакуированы 17 человек. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал.

На месте происшествия организован оперативный штаб под руководством профильного заместителя. В здании уже работают спасатели.