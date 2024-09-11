Таксист в Москве сообщил полиции о сбыте пассажиркой наркотиков

Столичный таксист заподозрил клиентку в сбыте наркотиков и помог полицейским ее задержать.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«В дежурную часть отдела МВД России по Савеловскому району поступил звонок от водителя такси, который сообщил о своей подозрительной пассажирке. Со слов мужчины, в пути клиентка нервничала и вела себя странно. Она неоднократно просила остановиться в разных местах, затем выходила из машины и на несколько минут пропадала из поля зрения, после чего возвращалась обратно. За время одной поездки девушка покидала салон автомобиля восемь раз. Как предположил заявитель, его спутница возможно делала наркотические закладки», – говорится в сообщении.

При отработке поступившей информации один из нарядов сотрудников патрульно-постовой службы районной полиции задержал подозреваемую в Петровско-Разумовском проезде. Ею оказалась 24-летняя девушка. При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято 42 обернутых изолентой свертка с наркотическим средством МДМА. Полицейские установили, что задержанная действительно воспользовалась сервисом такси для оборудования восьми тайников с «синтетикой» на территории Москвы. Стражи правопорядка обнаружили все эти схроны и изъяли из них свертки.