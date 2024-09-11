В деле о смертельной экскурсии по коллекторам могут появиться новые обвиняемые

В деле о гибели людей во время экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки в Москве могут появиться новые обвиняемые, говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Следственные и процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление срока, выполнены не в полном объеме, поскольку не установлены все соучастники преступления», – сказано в постановлении суда о продлении ареста фигурантам дела Александру Киму и Никите Дубасу.

Никита Дубас – руководитель и один из организаторов экскурсии, а Александр Ким – владелец турфирмы, которая продавала билеты и отправляла туристов в экскурсии по коллекторам. Задержанным предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. Они были арестованы в конце августа прошлого года. Кроме того, в розыск объявлены еще два фигуранта Александр Лазовский и Борис Плотица.

20 августа 2023 года, проигнорировав прогнозы погоды, группа из семи человек в сопровождении гида отправилась на экскурсию по подземной Москве. Сильнейший ливень затопил коллекторы. Поисково-спасательная операция длилась больше суток. Все восемь человек погибли.