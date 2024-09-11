Хлопок произошел в одном из районов Екатеринбурга

Взрыв произошел в одном из районов Екатеринбурга, пострадал один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

Инцидент случился неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ. На место прибыли специальные и экстренные службы. Территорию оцепили, а движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.

«В результате происшествия один человек доставлен в медучреждение, три транспортных средства оказались повреждены. Характер и размер причиненного ущерба оценивается. В настоящее время угроза нейтрализована», — заявили в комиссии.

Причину взрыва в ведомстве не уточняют. Сейчас сотрудники правоохранительных органов реализуют «комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».

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Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, взрыв прогремел около 6:00 по местному времени. Уже через несколько минут на место приехали полицейские и врачи скорой помощи.