В Петербурге ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с 10-го этажа

В Красносельском районе Петербурга прохожий попал в больницу из-за выброшенного из окна огнетушителя. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Маршала Казакова, мужчина разговаривал по телефону под окнами дома и был травмирован выброшенным из окна огнетушителем. По предварительной информации, тяжелый предмет выбросил с высоты десятого этажа ребенок.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подробности о характере его травм неизвестны. Полицейские установили личность малолетнего хулигана, личности его родителей устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сарове шестиклассник попал в реанимацию и впал в кому после падения на него батареи. По предварительной информации, батарею из сушильной комнаты на девятом этаже дома сбросили подростки, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.