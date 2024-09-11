Подростки подожгли вертолет Ми-8

В Ноябрьске двое подростков, 13 и 14 лет, совершили поджог вертолета Ми-8 на территории аэропорта. Их действия были мотивированы обещанием вознаграждения в 5 миллионов рублей.

В ночь на 11 сентября подростки проникли на территорию вертолетной площадки и облили вертолет горючей жидкостью. Затем, пытаясь закурить сигарету, они случайно подожгли вертолет. В результате пожара вертолет почти полностью сгорел, оставив только хвост.

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Подростки получили ожоги лица и вызвали скорую помощь. В больнице они признались правоохранительным органам, что их действия были мотивированы обещанием пяти миллионов рублей за поджог вертолета. Они также сообщили, что несколько дней назад уже поджигали вышку сотовой связи за вознаграждение в 30 тысяч рублей, передает Telegram-канал Baza.

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В апреле ФСБ задержала двух подростков за попытку поджога вертолета на аэродроме в Самаре. Уточняется, что подростки пытались поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж.

В начале апреля сообщалось, что на российских объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения было предотвращено 27 терактов.