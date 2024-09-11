В Германии рухнул крупный участок моста с тротуаром и трамвайными путями

Крупный участок моста Каролабрюке (Carolabrücke) с пешеходной зоной и трамвайными путями в немецком Дрездене упал в реку Эльбу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источник.

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В инциденте никто не пострадал. Территория вокруг моста оцеплена, на месте работает пожарная служба. Причины случившегося пока не назвали.

По данным газеты Sächsische, из-за обрушения оказались повреждены две большие трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с теплоснабжением.

За несколько дней до этого в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост, в воду упали люди и транспортные средства. Заместитель премьер-министра Вьетнам Хо Дык Фок заявил, что порядка 13 человек пропали без вести, четырех человек удалось спасти.