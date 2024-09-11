Выяснились новые детали дела о гибели туристов в московском коллекторе

Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в столице Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть следы преступления.

— Следствием учтено, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу сейчас не изменились и не отпали. После преступления они пытались скрыть следы поступка. В связи с этим имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда, — говорится в материалах дела.

Отмечается, что Киму и Дубасу вменяют вину об оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, передает РИА Новости.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 августа 2023 года, когда группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы. В этот момент в городе начался сильный дождь. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков.

23 августа 2023 года суд арестовал двоих подозреваемых в организации смертельного похода, в результате которого погибли восемь человек. Что известно о произошедшем и что грозит организаторам экскурсии — в материале «Вечерней Москвы».