Раскрыты новые детали дела о покушении на Симоньян

Причастность обвиняемых в покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак установили с помощью экспертиз их голоса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В ходе нее [экспертизы] были исследованы записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами, записанными уже в ходе их допросов и иных следственных действий с их участием», — раскрыл детали дела собеседник агентства.

Симоньян заявила о готовящемся на нее покушении

Ранее стало известно, что фигурантам уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак провели в рамках расследования четыре психолого-психиатрические экспертизы. Обвиняемых обследовали амбулаторно.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины. Расследование уголовного дела завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции.