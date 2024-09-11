Имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна арестовали

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, бывшего главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест", - указано в документах.

Арестованное имущество экс-замминистра обороны Попова пока в его собственности

Суд запретил собственникам или владельцам арестованного имущества распоряжаться им. Какие именно объекты недвижимости арестованы у Брюна, в материалах не уточняется. У Якушева арестованы четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира. Такое решение принято для обеспечения приговора в части взыскания штрафа и возможного гражданского иска. Потерпевшей стороной по делу Брюна признан Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы, который в случае обвинительного приговора может требовать возмещение ущерба.

Уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года.