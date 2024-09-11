Поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»

Вмешательство в работу железнодорожного транспорта привело к сходу с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают правоохранители, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

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"Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка - Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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В ЮВЖД отметили, что сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.