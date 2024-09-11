В главке МВД Петербурга раскрыли многомиллионное мошенничество

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал подозреваемым в крупном мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей, пишет РБК, ссылаясь на ведомство. По данным 47News, речь идет о подполковнике полиции Денисе Хрупине.

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Как сообщается, потерпевшим оказался крупный бизнесмен, которому в 2022 году мошенники предложили купить земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области, относящийся к лесному фонду и являющийся федеральной собственностью. За 45 млн рублей злоумышленники обещали добиться перевода участка в категорию сельхозугодий и помочь предпринимателю получить его в собственность.

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Мошенники долгое время говорили бизнесмену, что процесс лоббирования идет успешно, и получали от него части требуемой суммы. Когда предприниматель заподозрил обман, он уже успел перевести злоумышленникам 31,5 млн рублей.