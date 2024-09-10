Иностранец пытался изнасиловать девушку около станции метро в Москве

В Москве девушка рассказала о том, что иностранец пытался изнасиловать ее около метро. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел вблизи станции метро «Волжская». Известно, что мужчина приставал к россиянке, но она смогла дать отпор и обратилась в МВД, но к тому моменту человек уже сбежал.

«В ГСУ СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело», – поделились в ведомстве.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Процесс находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Неизвестный потыкал палкой девочку через форточку и потребовал раздеться

До этого во Владивостоке задержали иностранца, который приставал к двум несовершеннолетним. Известно, что мужчина зашел в подъезд вместе с двумя подругами и начал приставать, пытался снять с них одежду. В какой-то момент рядом проходил сосед, который спугнул незнакомца. Иностранец скрылся, но позже его поймали.