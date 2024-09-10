В США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета

В аэропорту США два самолета столкнулись на взлетной полосе
На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты (США) столкнулись два самолета, пишет пресс-служба авиакомпании Delta Air Lines на официальном сайте.
В компании пояснили, что лайнер Delta Air Lines задел крылом хвост воздушного судна авиакомпании Endeavour Air.
В обоих самолетах были пассажиры и члены экипажа, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Причины и обстоятельства инцидента расследуются.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Токио лайнер Japan Airlines столкнулся с самолетом береговой охраны Японии DHC-8.
Спасатели эвакуировали всех, кто находился на борту Airbus. Вместе с тем, пятеро членов экипажа DHC-8 погибли, пилот получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.