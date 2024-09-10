Браконьеры застрелили птенца летавшего с Путиным стерха

Зоологи обнаружили в Рязанской области тело птенца знаменитого стерха, который 12 лет назад летал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Осенью 2012 года российский лидер летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха с тем, чтобы показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелёта на зимовку в тёплые края. У журавлей из этой стаи в дальнейшем родился птенец.

Журналисты уточнили, что стерха в ноябре 2022 года перевели из Нижегородского зоопарка в Рязанскую область в единственный в России заповедник, где разводят белых журавлей. В сентябре 2024 года он стал жертвой браконьеров.

По данным канала, убитую птицу нашли при помощи передатчика GPS-GSM для отслеживания пернатых. Полиция начала поиски браконьеров, дело на контроле природоохранной прокуратуры.

Численность стерхов — приблизительно 2,9-3к особей, они занесены в Международную Красную Книгу и Красную Книгу РФ.