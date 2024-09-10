МЧС: площадь пожара на Крестовском острове выросла до 500 «квадратов»

Площадь пожара в заброшенном элитном комплексе Sport Palace на Крестовском острове в Петербурге выросла до 500 кв. м, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На кадрах здание полыхает практически полностью, огонь охватил его от первого этажа до крыши. Особенно сильное пламя заметно на третьем этаже, где размещается котельная и газовое оборудование.

Журналисты предположили, что резкие звуки на видео свидетельствуют о том, что обрушилось остекление в центральной и левой части комплекса.

Сотрудники МЧС приступили к тушению и, как со стороны парка, так и со стороны Южной дороги, проливают конструкцию водой. В ведомстве уточнили, что на месте работают 60 специалистов и 16 единиц спецтехники.

Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее владелец комплекса Роман Курбатов сообщил, что пожар в заброшенном здании, предназначенном к сносу, возник из-за полного отсутствия охраны и обслуживания.