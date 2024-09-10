На Крестовском острове в Петербурге начался сильный пожар

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге начался сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах, опубликованных очевидцами, около «Газпром-арены» поднимаются огромные столбы чёрного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что загорелась кровля элитного спортивного комплекса Sport Palace, предназначенного под снос.

Пожару присвоен дополнительный статус №1-БИС. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Обстоятельства возгорания и сведения о пострадавших выясняются.